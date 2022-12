Francia-Marocco | cresce l’attesa per la semifinale Parigi mobilita 10mila agenti per evitare incidenti nel dopopartita

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le autorità francesi dispiegehrannodi pubblica sicurezza perdei Mondiali di calcio train programma domani 14 dicembre alle ore 20. Ad annunciarlo è il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, davanti all’Assemblea Nazionale: «Perché la partita rimanga una festa, domani sera verrà messo in atto un dispositivo su larga scala per garantire la sicurezza dei tifosi. Sarannotitra poliziotti e gendarmi», ha detto. L’obiettivo dichiarato è quello dinel dopo partita. Deiti, la metà saranno disposti nella regione di, «in particolare intorno agli ...

La favolaè ad un passo da una clamorosa finale. Di fronte però c'è la nazionale che quella finale quatto anni fa l'ha giocata e vinta: ladi Deschamps. Il Mondiale elegge la sua seconda ...La favolaè ad un passo da una clamorosa finale. Di fronte però c'è la nazionale che quella finale quatto anni fa l'ha giocata e vinta: ladi Deschamps. Il Mondiale elegge la sua seconda ...Il tecnico del Marocco Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale della Coppa del Mondo in Qatar 2022 contro la Francia di Didier Deschamps. Queste sono le sue parole ...Quote favorevoli alla nazionale di Deschamps che al Mondiale ha perso solo un match, contro un'altra squadra africana ...