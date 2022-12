Francia | Lloris consola Kane | “Harry rialzerà la testa | anche Messi ha sbagliato rigori importanti”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) Hugodopo il rigoredal compagno al Tottenham durante il quarto di finale mondiale trae Inghilterra.ha fallito il penalty del pareggio e in semifinale è andata la nazionale di Deschamps. “Ci siamo scambiati un messaggio – ha detto, capitano e recordman di presenze con la-. Non è stato facile trovare le parole subito dopo la partita, credo abbia bisogno di riposo. È un momento difficile per la Nazionale inglese e per. Ma penso che possa essere orgoglioso per quello che ha fatto con la Nazionale in questo Mondiale. Nella storia del calcio molti grandi giocatori hanno, ...