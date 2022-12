Formula 1 | Vasseur è il nuovo Team Principal della Ferrari

(Di martedì 13 dicembre 2022) Laha scelto il sostituto di Mattia Binotto. Sarà Freda ricoprire la carica di. La Scuderia lo ha annunciato sui social. “” ha annunciato oggi che Fredentrerà a far parteScuderiail 9 gennaio comee General Manager.ha un’esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, a partire dalle formule junior e nell’ultimo decennio in1. Durante questo periodo, è stato ampiamente riconosciuto anche il suo successo nel promuovere piloti di talento, conquistando la serie GP2 sia nel 2005 (Nico Rosberg) che nel 2006 (Lewis Hamilton).ha recentemente ricoperto ...

ROMA - Ora è ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Il dirigente francese prende il posto di Mattia Binotto.