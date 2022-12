Formazioni ufficiali Galatasaray-Lazio | amichevole invernale 2022

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ledi, sfida valida comeper preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Sfida di alto livello per i biancocelesti, che si trovano in ritiro in Turchia, a Manavgat, per il primo di due incontri con squadre del campionato turco. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di martedì 13 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Ledi Arsenal - Milan , sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Secondo impegno amichevole per la ...Commenta per primo Brescia (4 - 4 - 2): Lezzerini; Karacic, Adorni, Cistana, Mangraviti; Benali, Viviani, Van de Looi, Ndoj; Moreo, Ayé. Allenatore: Clotet. Parma (4 - 2 - 3 - 1): Chichizola; Balogh, ...Queste le formazioni ufficiali di Arsenal-Milan, match amichevole valido per Dubai Super Cup: ARSENAL: Hein, Tierney, Magalhaes, Odegaard, Nketiah, Holding, Fabio Vieira, Lokonga, Nelson, ...Le formazioni ufficiali di Arsenal-Milan, sfida valida come amichevole invernale in vista della ripresa dei campionati ...