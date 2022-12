leggo.it

Vero banchetto delle meraviglie gastronomiche del mondo, come da sottotitolo.è scritto da Dylan Thuras e Cecily Wong (gli stessi di Atlas) che viaggiano attraverso il Pianeta appuntandosi le storie più curiose della magia del cibo. Passano dall'Inghilterra,...... "la terra dove finisce il mondo", come dice la rivista Atlas. Si narra che lì si sono ... un supermercato presente in tutto il mondo, compreso l'Italia, ed è proprietario della Sennche ... Food obscura, tutte le meraviglie del mondo gastronomico in un solo libro Vero banchetto delle meraviglie gastronomiche del mondo, come da sottotitolo. Food Obscura è scritto da Dylan Thuras e Cecily Wong (gli stessi di Atlas Obscura) che viaggiano attraverso ...Cataloghi d'arte, raccolte di disegni introvabili, raccolte di ricette impensabili o "magiche". 15 libri imperdibili, vere chicche per collezionisti ...