Fondovalle Vitulanese | approvata la procedura di gara per il terzo lotto

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Direttore generale dell’Acamir, società che per conto della Regione gestisce la mobilità, ha approvato ladiper la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dell’opera stradale “” – lavori di completamento in direzione Valle caudina – Statale 7 Appia, 3°(ex 4°) e bretella di collegamento alla Statale Appia. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. Lacurata dall’Acamir è stata svolta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ed assegnata al Consorzio Stabile Artemide. Il prezzo offerto è pari ad euro ...

