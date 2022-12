Flat Tax e Irpef | il piano del Governo per cambiare il Fisco

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il messaggio – più volte ribadito in campagna elettorale – è quello di un “amico” che non spaventi il contribuente. Per farlo però bisogna rimettere mano al sistema con una riforma organica e di ampio respiro. E proprio questa è una delle priorità deltargato Meloni.tax, rivoluzioneL’idea è di partire con il nuovo anno, entro febbraio bisognerà presentare un disegno di legge delega al quale sta già lavorando il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. La parola d’ordine è semplificazione che interesserà anzitutto l’: l’intenzione – come più volte anticipato – è passare dalle 4 aliquote attuali a 3 “con l’obiettivo di alleggerire il prelievo, in particolare per il ceto medio” ha detto Leo intervistato da Il Corriere della Sera. Il ...