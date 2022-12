Firenze | riapre il teatro della Pergola dopo i lavori nella sala principale

055firenze

L'assessore Meucci: "Grande stagione di rinnovamento dei teatri ...Dopo oltre 2,5 milioni di euro di lavori e 70 maestranze impiegate nella riqualificazione,il Teatro della Pergola. Dal suo passaggio al Comune dia oggi, gli interventi hanno riguardato il Palcoscenico, il Saloncino 'Paolo Poli', la Scala monumentale e il Foyer di Galleria, ... A Firenze riapre Coin, ecco il nuovo store alla Loggia del Grano Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Il 15 dicembre del 1980 al Museo archeologico di Firenze si inaugurava la straordinaria mostra “I bronzi di Riace” che esponeva per la prima volta al pubblico le due statue restaurate a Firenze dopo i ...