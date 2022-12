Ferrari | Vasseur nuovo team principal

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Fredericè ildella. La casa di Maranello ha annunciato oggi cheentrerà a far parte della Scuderiaufficialmente il 9 gennaio comee General Manager. “Siamo felici di dare il benvenuto ina Fredcome nostro. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere lacon ...