Ferrari | nuovo team principal | arriva l’annuncio ufficiale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Laha il suo. Addio a Mattia Binotto, la scuderia di Maranello si affida a Frederic Vasseur. Ora diventalacambia il. Mattia Binotto non sarà più il numero uno del Cavallino Rampante. “Siamo felici di dare il benvenuto ina Fred Vasseur come nostro– dice l’amministratore delegato della Rossa, Benedetto Vigna -. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far ...

L'addio ad Alfa Romeo approfondimento Covid Cina, annullato il GP di Formula 1 del 2023 Poco prima dell'annuncio diera arrivato il comunicato di Alfa Romeo su Instagram: 'Frédéric Vasseur, ...La gioia di Vasseur " Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderiacome Team Principal - ha invece detto con gioia ilteam principal Vasseur - . Per me, un ...Sin dallo scorso novembre, il primo candidato alla sostituzione di Mattia Binotto al vertice della Gestione Sportiva Ferrari è sempre parso essere Frederic Vasseur. Il 54 enne ingegnere nativo della r ...Frederic non nasconde la sua felicità per la chiamata di Maranello: 'Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e p ...