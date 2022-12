F1 | Seidl nuovo CEO Alfa Romeo | lascia McLaren | al suo posto Stella

(Di martedì 13 dicembre 2022) Prosegue la giornata di annunci importanti in F1, dopo quello di Frederic Vasseur comeTeam Principal della Ferrari. Il francese hato infatti vacanti le posizione di CEO del gruppo Sauber e di Team Principal del Team ORLEN. Il primo è stato subito occupato da Andreas, annunciato dal gruppo che controlla la squadra del biscione, mentre il secondo, il ruolo di Team Principal, “verrà comunicato a tempo debito”. Il dirigente tedesco, ex TP Porsche con cui ha vinto le tre edizioni delle 24 Ore di Le Mans tra il 2015 e il 2017, ricopriva lo stesso ruolo indal 2019. Al suo, il team britannico ha nominato Andrea, che cambia quindi ruolo rispetto a quello di direttore esecutivo. Prosegue quindi la carriera ...

Il primo nome è stato quello giusto. Frédéric Vasseur , dal 13 gennaio, sarà ilteam principal e general manager della Scuderia Ferrari . Vasseur, numero uno del team Alfa ...tedesco Andreas......proprio entusiasmo per la promozione nel ruolo di Team Principal in sostituzione di Andreas, ... Dopo Vasseur in Ferrari, a cascata altri tasselli del puzzle finiscono al loro posto: Andreas Seidl lascia la McLaren per la Sauber (con lo zampino Audi), mentre a Woking è Andrea Stella a essere prom ...