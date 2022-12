F1 | McLaren | Andrea Stella nuovo team principal

(Di martedì 13 dicembre 2022) Woking, 13 dic. - (Adnkronos) -è ildella. Lo annuncia ildi Woking con una nota sul proprio sito ufficiale.prende il posto dis Seidl che saràCeo di Alfa Romeo, che è ancora senza sostituto dopo la partenza di Frederic Vasseur in direzione Ferrari.è laureato in ingegneria aerospaziale e ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica. Il 51enne umbro è un uomo chiave delfin dal 2015, ha lavorato come Head of Race Operations, Performance Director e, dal 2019, come Executive Director Racing. Ha iniziato la sua carriera con quindici anni in Ferrari. Tra i suoi ...

