F1 | Leclerc riabbraccia Vassuer | “Lui ha creduto in me | abbiamo sempre avuto un bel rapporto”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nella giornata odierna la Ferrari, dopo l’addio a Mattia Binotto di qualche giorno fa, ha annunciato il suo nuovo team principal: a dirigere le strategie della scuderia di Maranello sarà l’ex Alfa Romeo Frederic Vasseur. Un profilo di grande esperienza, che può vantare anche un ottimocon la prima guida della Rossa, Charles. I due, infatti, si conoscono da molto tempo avendo collaborato quando il monegasco correva ancora nelle categorie giovanili. Il primo commento diin merito alla nomina di Vasseur come team principal, dunque, non poteva che essere positivo: “Ho lavorato con Fred fin dalle categorie Junior, lui hain me edun bel”. Charles Fred#F1 @ScuderiaFerrari ...

