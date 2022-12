F1 | la Ferrari ha scelto | Fred Vasseur è il nuovo Team Principal “Voglio onorare la storia di questa scuderia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Inizia ufficialmente l’era di. Dopo l’addio a Mattia Binotto, lahal’uomo che dovrà riportare il Cavallino al vertice della Formula 1. Dal prossimo 9 gennaio, entrerà a far parte dellail 9 gennaio comee General Manager. “Sono molto felice e onorato – afferma– Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, laha da sempre rappresentato l’apice del mondo delle corse. Non vedo l’ora di lavorare con iltalentuoso e appassionato di Maranello, perlae l’eredità dellae per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo”. Uno ...