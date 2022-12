F1 | Frederic Vasseur alla Ferrari | è ufficiale Il nuovo team principal | ' Onorato' - Sport - Formula1

(Di martedì 13 dicembre 2022) La scuderia di Maranello ha comunicato la nomina del successore di Mattia Binotto. L'ad Vigna: 'Sa tirare fuori il meglio dale dai piloti: è ciò di cui abbiamo bisogno per spingerci in avanti ...

lascia dopo sei anni l'Alfa Romeo Sauber, dal primo gennaio sarà lui il nuovo team principal della Ferrari. L'ingegnere francese rimarrà in sella al team di Hinwil fino al 31 dicembre,...non sarà più il team principal Sauber Alfa Romeo . È questo il primo degli annunci ufficiali che hanno portatoa occupare la posizione di Mattia Binotto in Ferrari. Un'uscita ...Frederic Vasseur lascia dopo sei anni l'Alfa Romeo Sauber, dal primo gennaio sarà lui il nuovo team principal della Ferrari. L'ingegnere francese rimarrà in sella al ... La Ferrari ha scelto il sostituto di Mattia Binotto che aveva dato le dimissioni ...