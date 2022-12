F1 | Ferrari | ufficiale il nome del nuovo team principal

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo settimane di attesa è arrivata la notizia che tutti i tifosi della Rossa attendevano:ildel successore di Mattia Binotto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il 2022 dellaè stato un anno tumultuoso. Se da un lato la stagione del parziale riscatto ha riportato la scuderia di Maranello ad Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Foto TwitterROMA - Ora è: laha annunciato che Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia il 9 gennaio come team principal e general manager. Dopo tante voci, la Casa di Maranello ha dunque sciolto il ...ROMA - Dopo un mese di voci insistenti, è arrivato l'annuncio: Frederic Vasseur è il nuovo team principal della. Il dirigente francese prende il posto di Mattia ...Max Verstappen e Charles Leclerc sono nati a 16 giorni di distanza l’uno dall’altro – il 30 settembre 1997 l’olandese, il 16 ottobre il monegasco – e in un lasso di tempo così breve è stata condensata ...Sarà l'ex team principal di Sauber e Renault a guidare la scuderia del "cavallino rampante" dal 9 gennaio prossimo.