Ezio Greggio e Enzino Iacchetti ammettono | “Leggo io le sue analisi” | nessun segreto tra i due comici

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il 12 dicembrecondurranno Striscia la notizia per la ventinovesima volta insieme. Per questo motivo, occasione speciale in cui festeggiano sia il sodalizio televisivo che la loro lunga amicizia, sono stati raggiunti dalla redazione di TV, Sorrisi e Canzoni e hanno rilasciato una lunga intervista inedita, nella quale è emerso un retroscena inaspettato. Scopriamo che cosa ha rivelato il celebre duo di attori di canale 5 nei giorni scorsi.-Enzo--ilovetrading.it-(Fonte: Google)Sul rapporto nato tra i due attori,, è venuto a galla un particolare davvero molto singolare.e ...