Eurofighter si schianta a pochi chilometri dell' aeroporto di Trapani-Birgi Si teme per la vita del pilota

Il precedente Il 24 settembre 2017 durante un airshow a Terracina (Latina) il capitano Gabriele Orlandi, 36 anni, mori ai comandi di unfinito in mare a forte velocità.Il jet ha proseguito il volo oltre la rotta e si sono alzati i cacciae F16 della Nato che hanno seguito il Cessna notando che ai comandi non c'era nessuno. Dopo quasi 5 ore di volo il ...Cronaca - Fonti dello scalo civile confermano la notizia aggiungendo che nella zona sono in corso ricerche anche con l'ausilio di un elicottero . Il velivolo ...Gli elicotteri del Sar sono alla ricerca di un Eurofighter dell'Aeronautica militare di stanza nell'aeroporto di Trapani Birgi che stava facendo rientro alla base: il jet ...