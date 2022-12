Eurofighter precipita al largo di Trapani | disperso il pilota

commenta UnTyphoon dell'Aeronautica, di stanza nell'aeroporto di Trapani Birgi e che stava facendo rientro alla base, è precipitato a cinque miglia dalla base e il pilota risulta disperso. Il ...Un cacciadell'Aeronautica militare italiana ènel tardo pomeriggio di oggi tra Trapani e Marsala. In corso le ricerche del pilota. Un cacciadell'Aeronautica militare, in volo ...Un aereo è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto militare di Trapani mentre stava avviando la procedura di atterraggio allo scalo.(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – // Aeronautica Militare: precipitato caccia Eurofighter, in corso le ricerche del pilota Nel tardo pomeriggi ...