Eugenio Finardi a Oggi è un altro giorno gela il pubblico con una battuta | ecco cosa ha detto

Nel corso dell'intervista conha ripercorso la vita privata e la carriera del cantante. Ha parlato del suo percorso artistico e si è commosso osservando i video della moglie e della ...Il cantautore a Oggi è un altro giorno si apre sulla 40enne L'artista 70enne è padre di altri due figli: Emanuele e Francesca, nata dall'attuale moglie, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno , su Rai Uno, si apre e racconta la sua lunga carriera musicale, poi parla per la prima volta in tv della sua figlia primogenita, ...Eugenio Finardi parla della figlia Elettra, nata con la sindrome di Down, per la prima volta in tv, a "Oggi è un altro giorno".Il cantautore celebra i 50 anni di carriera: ospite al programma “Oggi è un altro giorno”, Eugenio Finardi ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita professionale e ...