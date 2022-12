“Ergastolo ostativo | questa legge disincentiva la collaborazione con la giustizia e incentiva l’omertà Ecco perché” | l’intervento di Scarpinato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Movimento 5 Stelle esprime voto contrario all’approvazione dellain esame,è unache così come è stata strutturata nella sua stesura finale, è destinata a far male al nostro paese sotto vari profili. In primo luogoè unachefortemente lacon ladei condannati per reati ostativi, disabilitando così uno degli strumenti rivelatisi più efficaci nel contrasto alle mafie e alle altre forme di criminalità organizzata. Sono stati infatti introdotti una serie di meccanismi normativi che sortiscono l’effetto di riservare ai condannati che collaborano con laun trattamento in taluni casi peggiore, ed in altri analogo, a quello previsto per ...