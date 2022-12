Energia | Meloni | “Risposta della Commissione europea è insoddisfacente e inattuabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Il Consiglio Europeo torna a occuparsi dell’impatto dei prezzi dell’. L’obiettivo è un percorso di sicurezza energetica” su cui “da mesi l’Italia è in prima fila per un tetto dinamico dei prezzi. Per ora la. È fondamentale porre un argine alla speculazione: la posta in gioco sull’è molto alta perché definisce la capacità dell’Europa di difendere le sue famiglie e le sue imprese” evitando di avere “un’Ue a due velocità”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.