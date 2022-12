Energia e fusione nucleare | gli Usa annunciano la “svolta che cambierà il futuro” – VIDEO

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022) Washington – Gli Stati Unitiil successo di un esperimento diche per la prima volta ha portato a un ‘net energy gain’ (guadagno netto di). Il risultato è stato centrato il 5 dicembre dagli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory in California. L’esperimento è stato condotto in una struttura grande come uno stadio e equipaggiata con 192 laser. Nel processo è stata prodotta piùdi quella utilizzata per attivarlo, unache può sconvolgere le prospettive globali nel settore energetico aprendo la porta alla generazione di elettricità in enormi quantità in modo sostenibile e sicuro. BREAKING NEWS: This is an announcement that has been decades in the making. On December 5, 2022 a team from DOE’s @Livermore Lab made history by ...