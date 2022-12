Movieplayer

... Leo Grande) Lesley Manville " La signora Harris va a Parigi Anya Taylor - Joy " The Menu Miglior attore in un film drammatico Brendan Fraser " The WhaleButler "Bill Nighy " Living ...... Tár Olivia Colman, Empire of Light Viola Davis, The Woman King Ana de Armas, Blonde Michelle Williams, The Fabelmans Miglior attore in un film drammaticoButler,Brendan Fraser, The ... Elvis, Austin Butler si è immedesimato nel personaggio: "Non ho visto la mia famiglia per tre anni" Austin Butler si è dedicato anima e corpo all'interpretazione di Elvis Presley a tal punto da non vedere la sua famiglia per quasi tre anni e parlare soltanto con la voce dell'icona del rock and roll.Austin Butler sat down with Janelle Monae for Variety's Actors on Actors series Sunday (December 11th) and shared how method acting for Elvis got in the way of his relationships with family. "During ...