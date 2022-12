Elotrans | il farmaco per combattere la diarrea utilizzato come antitodo anti-sbornia è sold out Funziona davvero? Parla l’esperto

(Di martedì 13 dicembre 2022) C’è una precisa strategia di marketing dietro il fenomeno delperladai giovanidel sabato sera. Il caso arriva alle cronache perché la stessa azienda produttrice dichiara il prodotto esaurito in diverse farmacie con la promessa di un incremento di produzione. L’indicazione terapeutica di, si legge nel foglietto illustrativo, è la reidratazione e sostituzione elettrolitica pere vomito continuato. La polvere è utilizzata soprattutto nei neonati e nei bambini piccoli, in casi in cui lapuò portare rapidamente a sintomi gravi, soprattutto se accompagnata da vomito incontrollabile. La miscela, da ...

