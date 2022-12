Elon Musk liquida con una mail il Comitato per la sicurezza del social E oscura i post dei contestatori

(Di martedì 13 dicembre 2022)sta apportando radicali modifiche a Twitter da quando ha conquistato il possesso della piattaforma, ma è ancora dubbio se questi cambiamenti renderanno ilpiù sicuro e civile. Poche ore fa è stato smantellato all’improvviso il Trust and Safety Council, ilper ladel. I suoi quasi 100 consiglieri sarebbero statiti con unail cui oggetto era «Grazie». In cui venivano informati che ilnon era più «la struttura migliore» per ottenere «valutazioni indipendenti sui nostri prodotti e sulla politica di sviluppo della piattaforma». Firmato: «Twitter». Un’ora prima Il tutto, secondo quanto riporta il Washington, a distanza di un’ora da un meeting ...

