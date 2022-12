Elisabetta Silenzi e il sacrificio che ha fermato il killer Campiti «È morta per noi | si è lanciata sull' assassino»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non ha avuto paura, ha sacrificato la sua vita per salvare tutti gli altri. Quando ha visto Claudioaprire la porta del gazebo e cominciare a sparare prima a Sabina Sperandio, poi a Nicoletta...

...nella mattinata di ieri in un quartiere di Roma per futili motivi nel corso di un'assemblea di condominio ha seminato dolore e sgomento nell'opinione pubblica con la morte di, ...Un uomo, Claudio Campiti, ha aperto il fuoco durante una riunione di condominio ferendo gravemente tre persone ed uccidendo tre donne Sabina Sperandio,e Nicoletta Golisano. Di ...ALBANO LAZIALE (politica) - Nota diramata dal direttivo di Fratelli d’Italia di Albano Laziale ilmamilio.it - nota stampa “I tragici fatti accaduti a Fidene hanno toccato da vicino anche la co ...Il bilancio della tragedia che si è consumata la mattina dell’11 dicembre a Fidene, Roma, è di tre morti e quattro feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Sono Sabina Sperandio, Elisabetta Silenz ...