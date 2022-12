E T cerca casa | all’asta il modello usato nel film

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Entro la fine dell’anno E.T. avrà una nuova. Ilmeccatronico utilizzato nel popolaredel regista Steven Spielberg del 1982 andràsabato 17 dicembre da Julien’s Auctions a Los Angeles. Sarà offerto con una stima di 2-3 milioni di dollari. La marionetta, creata dal mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi, è sia un’opera di singolare artigianato che un vero e proprio pezzo di storia del cinema moderno. Realizzato in duralluminio, ilha 85 punti di movimento (può sbattere le palpebre e compiere rotazioni dell’addome) attivati da cavi elettrici e meccanici. La stima è di 3 milioni di dollari. “Questoè veramente un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria. Nulla di simile sarà mai più creato per un grande ...

