“E’ morto…” clamorosa gaffe a Oggi è un altro giorno | Serena Bortone spiazzata

Da www.liberoquotidiano.it eugenio finardi a oggi e un altro giorno Che gaffe. Tutto va in scena a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 di Serena Bortone, dove arriva Eugenio Finardi che parla di Alain Delon. Per lui il divo francese, ....... Tutto va in scena a Oggi è un altro giorno , il programma di Rai1 di Serena Bortone, dove arriva Eugenio Finardi che parla di Alain Delon. Per lui il divo francese, oggi 87 enne, è. ...