E’ dell’Arsenal l’amichevole di lusso contro il Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilcontinua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli dovrà vederselala Salernitana. I rossoneri sono i principali rivali del Napoli, la compagine di Luciano Spalletti è la favorita per la vittoria dello scudetto ma ilnon ha intenzione di arrendersi. Il distacco dal club azzurro è di 8 punti e la stagione è ancora molto lunga. I rossoneri sono scesi in campo per una gara amichevole, di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti. Ilha affrontato l’Arsenal, la capolista della Premier League. Tante assenze nelle due squadre, ovviamente per gli impegni del Mondiale in Qatar. Ilsi schiera con Origi, Alexis Saelemaekers e Rebic, dietro la punta Adli. I Gunners rispondono con Nketiah, Nelson e Vieira. La prima grande ...