Dubai Supercup | Arsenal-Milan 2-1 | gol e highlights del match VIDEO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sconfitta per ilnellacontro l': negli Emirati Arabi la partita amichevole finisce 2-1 in favore dei Gunners

'Siamo estasiati di prendere parte allaSuper Cup e di affrontare squadre come Liverpool e Arsenal. Saranno sfide importanti e interessanti per aiutarci a preparare la seconda parte della ...La prima partita della Dubai SuperCup del Milan, che ha affrontato l'Arsenal di Arteta capolista in Premier League, ha mostrato sia luci che ombre. Il match amichevole dello Stadio Al Maktoum ...Daniele Daino, analizzando il momento del Milan, ha parlato anche del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic: le sue parole Ospite a TMW Radio, Daniele Daino ha parlato in questi termini di Zlatan Ib ...