Droni e chip italiani Casi studio di spionaggio cinese per gli 007 Usa

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il caso Alpi Aviation è finito nella presentazione di Michael Orlando, direttore ad interim del National Counterintelligence and Security Center (Ncsc) degli Stati Uniti, alla 2022 Threat Conference organizzata da Cipher Brief dedicata ai cambiamenti nel mondo delloe del contro. Schema di partecipazione e controllo di Alpi Aviation (Guardia di finanza) – Clicca per ingrandireMostrando lo schema “molto complicato” attraverso cui due gruppi statuali cinesi avevano acquisito il 75% dell’azienda friulana produttrice die con rapporti con il ministro della Difesa, Orlando ha parlato di “attività molto preoccupante”. L’operazione fu condotta con “modalità opache”, le aveva definite così la Guardia di finanza, “tese a non farne emergere la riconducibilità del nuovo socio straniero”. L’acquisto, spiegavano ancora ...