Disordini Brasilia | bolsonaristi accusano ' infiltrati sinistra'

, 13 DIC - Gli atti di vandalismo e violenza avvenuti la notte scorsa asono stati criticati da deputati legati al presidente della Repubblica uscente, Jair Bolsonaro. Su Internet, sostenitori del leader di destra hanno trasmesso immagini e video con manifestanti ...Il governatore di, Ibanés Rocha, ha dichiarato che la polizia è in grado di controllare i. Questo lunedì notte ci sono stati blocchi in alcuni punti di accesso alla Spianata dei ...BRASILIA, 13 DIC - Gli atti di vandalismo e violenza avvenuti la notte scorsa a Brasilia sono stati criticati da deputati legati al presidente della Repubblica uscente, Jair Bolsonaro. (ANSA) ...In Brasile è in corso una vera e propria rivolta civile da parte dei sostenitori del presidente uscente Jair Bolsonaro, uscito sconfitto dalle ultime elezioni contro il candidato di sinistra Lula: inc ...