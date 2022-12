Dipendente di Gardaland posta foto su OnlyFans | l’azienda la lascia a casa E lei fa la vittima

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic — Fa la hostess ama nel tempo libero decide di pubblicare contenuti sexy a pagamento su: e la direzione del parco non le rinnova il contratto perché la sua attività di «sex worker», come va di moda dire ora, sbandierata ai quattro venti, danneggia il nome del. «Mi hanno fatto presente che quella è una struttura per famiglie e che le miesunon si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno», si lamenta Ilaria Rimoldi, 25 anni e una laurea in arredamento e design. Ragazza dilicenziata da: cosa è successo A, come riporta il Corriere, Ilaria ha lavorato per due stagioni: «da luglio 2021 a gennaio 2022, e da marzo di quest’anno fino al 27 novembre». Una ...

