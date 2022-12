Diavoleria anti-razzista | vogliono le “quote neri” nell’Argentina

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sarà una fissazione mia, ma insisto nella crociata personale: la sinistra dei sedicenti migliori, colti, onesti, è moralmente latitante, culturalmente irrilevante, intellettualmente inconsistente. Tutto si spiega col trinariciuto sforzo per piegare all’ideologia teorica anche la più elementare risultanza pratica, e tanta fatica a lungo andare porta ad una falsa coscienza (Marx), ad una dissonanza cognitiva (Freud), ad una alienazione che al fondo si fa idiozia. Con sprezzo del ridicolo, ovvero di se stessi. La casistica è tale da riempirci non un libro ma un’enciclopedia, una biblioteca delle dimensioni di quella di Alessandria o magari, per limitarci a tempi più recenti, il Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri degli illuministi Diderot e D’Alembert, che non era D’Alema. Oggi vi squaderniamo due esempi, mirabili anche perché femminili e si sa che la donna è ...