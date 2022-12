Deschamps | «Noi e il Marocco simili? Allora ci guarderemo e lasceremo il pallone al centro»

(Di martedì 13 dicembre 2022) Didier, CT della Francia, ha presentato in conferenza stampa la semifinale di domani contro ila Qatar 2022. Il Ct ha parlato della partita che li aspetterà domani e ha riconosciuto le capacità difensive della nazionale di Walid Regragui, facendo molti elogi al suo collega. Queste le parole dialla vigilia della partita tra Francia e: «È un dato di fatto che ildifenda molto bene. Finora gli avversari non hanno trovato la soluzione per aggirare il loro blocco, domani ci proveremo noi, ma ilnon va ridotto alla fase difensiva. Perché si difende di squadra, con organizzazione complessiva, e perché in attacco ha giocatori di qualità. Li ho studiati. Complimenti a Walid Regragui e al suo staff. Hanno realizzato qualcosa di eccezionale ed ...

Cercheremo di esserei primi a trovare le soluzioni per batterli' . Così Didiernella conferenza stampa alla vigilia di Francia - Marocco , seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 ... Il tecnico della Francia alla vigilia della semifinale mondiale: "Non ci sarà clima ostile, sappiamo cosa ci aspetta" ...