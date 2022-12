Decreto rave | sì del Senato Ora passa alla Camera - Politica - quotidiano net

(Di martedì 13 dicembre 2022) Palazzo Madama ha approvato con 92 sì e 75 no. Nel testo anche norme sul reintegro dei medici no vax, Ronzulli vota ...

Palazzo Madama ha approvato con 92 sì e 75 no. Nel testo anche norme sul reintegro dei medici no vax, Ronzulli vota ...Un buon testo, che il Governo ha di fatto inserito integralmente nel. Ma, purtroppo il ... Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli commenta l'approvazione del Dlal ...Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Sull ergastolo ostativo la Camera dei deputati aveva prodotto un testo importante che era stato approvato senza voti contrari, con il consenso della stragrande maggioranza.1' di lettura 13/12/2022 - "Poi io sono per la libertà, ognuno faccia quello che crede" POLITICA (Roma). "E' un po' originale che il capogruppo voti in dissenso con il gruppo. Non si è mai visto, poi ...