De Felice Intesa Sanpaolo | «Troppo debole la risposte europea alla crisi del gas»

(Di martedì 13 dicembre 2022) «In Europa non siamo stati capaci di rispondereenergetica con una politica comune. Gli Stati Uniti negli ultimi 10 anni hanno raggiunto un'autonomia dal punto di vista energetico, noi no. Se l'Ue si limita al RepowerEu chiaramente non sta scegliendo l'importante reazione avuta dopo la pandemia, con Next Generation Eu e poi con i Piani nazionali». Lo ha detto il capo economista diGregorio Demartedì 13 dicembre a margine dell'Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022, realizzata con il Centro Einaudi. "Abbiamo un problema politico che è la guerra. A questo problema abbiamo reagito con le sanzioni, anche perché non si poteva fare altrimenti. Ma chi sta pagando il prezzo delle sanzioni? I cittadini e le imprese europee. Ecco questo ...