Dall’Inferno all’Infinito | Monica Guerritore sul palco aperto e gratuito di Montesacro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Con uno spettacolo offerto gratuitamente, il teatro si apre ai cittadini: “Una vera e propria chiamata alla partecipazione per il pubblico del quartiere di”. Cosìlancia “” che la vedrà protagonista martedì 13 dicembre alle 21 al Teatro degli Audaci (via Giuseppe De Santis, 29 – ingresso). La serata si inserisce nell’ambito della rassegna Teatro Incontra… diretta da Pino Strabioli, organizzata da Alt Academy Produzioni e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, vincitrice dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – 2022” promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali. Un viaggio da Dante a Leopardi passando per Pasolini, Morante, ...