Dall’Argentina notizie su Wanda Nara e Icardi | inizia la disputa sul patrimonio | divorzio che sarà milionario

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022)e Maurostanno lavorando alche probabilmente. Ne hanno parlato in maniera approfondita durante il programma “Mañanísima”. In ballo una percentuale sulla quale il calciatore e l’imprenditrice non avrebbero ancora trovato un accordo concreto. Secondo Estefi Berardi “rimarrebbe con 100 milioni di dollari. 100 milioni di dollari sono di. Quei soldi rimarrebbero solo a lei. E c’è una percentuale chestava commentando con alcune persone nelle sue immediate vicinanze. Ha detto ‘ci stiamo uccidendo per 20 “verdoni”‘. Non trovano l’accordo su una percentuale. Si contendono un 20 per cento, non so di cosa né perché”. Pampita ha aggiunto: “Per questo vuole ...