Dakar 2023 | Honda annuncia la line-up piloti tra le moto Assente Joan Barreda | c’è Ricky Brabec

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) C’è una novità importante nella-up del team HRC che prenderà parte allanella categorialo spagnolo(in gara comunque con unagestita da una struttura privata), componente della formazione ufficiale dal 2014, la casa nipponica accoglie la new entry francese Adrien Van Beveren proveniente dalla Yamaha. Confermatissimi gli altri tre rider(vincitore nel 2020), Pablo Quintanilla (2° nell’ultima edizione) e José Ignacio Cornejo (4° nel 2020). Di seguito le dichiarazioni dei quattroHRC, in occasione della presentazione ufficiale del team, in vista della. Adrien Van ...