Croazia | festeggiamenti con canzoni del neonazista Thompson dopo vittoria contro il Brasile

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un video che sta circolando sul web mostra idei giocatori dellalasulai Mondiali di Qatar 2022. La squadra di Dalic ha celebrato il successo con i versi del cantante(vero nome Marko Perkovic) che fanno riferimento al regime “Herceg-Bosna”, creato in Bosnia durante la guerra nei Balcani, tra il 1991 e il 1994, e riconosciuto come progetto criminale dal Tribunale penale internazionale dell’Aia. Nelle immagini si riconoscono i giocatori e alcuni componenti dello staff che fanno festa sventolando i tovaglioli. Di seguito il video. SportFace.

...la vittoria sul Brasile è stata indimenticabile per la, che nella semifinale del Mondiale in Qatar sta per affrontare l' Argentina , da dimenticare al più presto sono invece i...Così la sconfitta contro laha aggiornato il concetto di legge del contrappasso . Brasile ... Isono andati bene perché erano stati provati in precedenza, eravamo sicuri che ...Bufera intorno alla nazionale di Zagabria, in semifinale al Mondiale contro l'Argentina: dopo la vittoria sul Brasile giocatori e staff hanno intonato i versi sulla pulizia etnica nei Balcani ...Twitter Facebook Rss Scienza | Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del d ...