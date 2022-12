Covid | i sintomi stanno cambiando | a cosa fare attenzione adesso

Leggi su tvzap

(Di martedì 13 dicembre 2022)nuovi. Sono passati tre anni dallo scoppio della pandemia e il-19 è ancora in circolazione. Siamo passati da uno stato di pandemia ad uno di endemia, ovvero di convivenza con il virus. Il numero dei contagi è ancora molto alto, mentre resta controllato il numero dei ricoveri e soprattutto dei morti. Dopo tre anni, inoltre, sembra che idel virus siano cambiati. (Continua…) LEGGI ANCHE:, Bassetti: “Se non cambiano le regole, il sistema salta in aria” Il-19 staed ha nuoviIl-19 è una malattia infettiva respiratoria. I primi casi sono stati riscontrati in Cina verso la fine del 2020. Per circa due anni ha tenuto in scatto l’umanità, causando centinaia di migliaia ...