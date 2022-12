Così Claudio Campiti ha rubato la pistola per la strage del condominio Il legale dell’ex moglie | «Il figlio morto? Non è venuto al funerale»

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) «Mi ha chiesto espressamente una Glock calibro 45. L’aveva già usata in passato». È un impiegato del poligono di Tor di Quinto a raccontare come ha fattoa rubare lapoi usata per ladi via Monte Giberto. Il 57enne si è presentato in viale di Tor di Quinto alle 8,55. Passando per via Salaria, ci si mettono circa quindici minuti per arrivare al luogo prefissato per la riunione didel consorzio Valleverde. Dove poi ha aperto il fuoco uccidendo Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. L’impiegato del Tiro a segno nazionale ha detto agli inquirenti chenon si è visto sulla linea di tiro. Ma con i 170 proiettili che aveva in tasca è andato direttamente sul luogo della. Ovvero il bar “Il posto ...