Cosa può fare l’Italia nella crisi tra Serbia e Kosovo I consigli di Mauro

(Di martedì 13 dicembre 2022)si faccia capofila naturale di un grande raduno eurobalcanico,consapevolezza che il suo ruolo di potenza adriatica può sbloccare la tensione tra. Così l’ex ministro della difesa Mario, che affida a Formiche.net un’articolata lettura del momento, complicatissimo, sul costone balcanico dove vede una situazione ancora critica e con tendenza al peggioramento.c’è oltre la tensione tra? Una tensione in seno ai Balcani è, per sua natura, una tensione destinata a compromettere la relazione non solo tra chi convive in stati limitrofi, ma la realtà di molte altre etnie e popolazioni intorno. Direvuol dire anche riferirsi al mondo slavo, a quello ...