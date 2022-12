Corruzione all' Europarlamento | il legale di Kaili | ' E' innocente e non ha nulla a che fare con gli illeciti'

'Europarlamento, il legale di Eva Kaili ha dichiarato che la sua assistita si ritiene " innocente ", "non ha niente a che fare con finanziamenti dal Qatar". Michalis Dimitrakopoulos, ..."Il Parlamento europeo ha revocato la carica di Vicepresidente'europarlamentare Eva Kaili, attualmente in carcere a Bruxelles per sospettaad opera del Qatar". Così ha annunciato in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento ...Michalis Dimitrakopoulos, avvocato dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo fermata per il cosiddetto Qatargate, ha dichiarato a Open Tv che Eva Kaili è innocente ed estranea ai finanziamenti ill ...abitazioni di Antonio Panzeri e dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, entrambi agli arresti per il Qatargate.