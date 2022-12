Corriere dello Sport – tra la richiesta choc di rinnovo e lo scatto del Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 dicembre 2022) 2022-12-13 00:54:36 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: È sicuramente l’anno dei baby d’oro. Dopo Endrick, prenotato dal Real Madrid, è infatti il turno della stella del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko. Il 18enne goleador è immerso in una riflessione profonda, diviso tra la possibilità di allungare il suo contratto in scadenza nel 2023 con i gialloneri e l’opportunità di indossare subito la maglia di una big. Negli ultimi giorni ilha alzato il pressing sul suo entourage con l’obiettivo di sbaragliare in tempi rapidi la concorrenza e di chiudere l’accordo. Ma il Barcellona intende rilanciare e, in questa fase, non starà di certo a guardare. Stesso discorso per City, Tottenham, Liverpool, United e Psg: tutte società a caccia di giovani talenti e interessate alle prestazioni del 18enne, ma già ...