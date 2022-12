Corriere dello Sport – “Il Siviglia cede Isco | Luis Alberto interessa ancora”

(Di martedì 13 dicembre 2022) 2022-12-13 14:14:59 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: SPAGNA –in uscita daldi nuovo in lista acquisti. Sarebbe questo lo scenario pensato dal portale El Gol Digital sul futuro del Mago della Lazio. L’ex Real Madrid non convince, ecco che potrebbe già salutare dopo dodici partite in Liga e zero gol. Nel suo futuro ci sarebbe l’altra squadra di, il Betis. E l’ipotetico posto lasciato libero dasarebbe preso da. L’interesse per lui è noto da tempo, il dieci biancoceleste vede l’Andalusia come la sua vera casa. E a Roma potrebbe essere arrivato il tempo dell’addio. Occhio poi anche all’Atletico Madrid di Simeone. Gennaio potrebbe essere un mese ...

TUTTO mercato WEB

Con Fernando Alonso avevano preso l'abitudine di parlarsi in italiano, anche durante i GP. Non si è mai capito se si era trattata di un'idea del pilota oppure di Andrea Stella , ma di sicuro era una ...Sabina parla della premier in un'intervista aldella Ser a, dove racconta del suo novo ... Lo fa al testo "Insulti al pubblic o"scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke. E' un ... Corriere dello Sport: "Juventus, Pogba ancora non corre" Ferrari ha annunciato che Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia a partire dal 9 gennaio in qualità di Team Principal e General Manager.Però, questa esperienza c’era piaciuta talmente tanto che insieme a Carlo, Uccio e Albi ci siamo detti di aiutare anche altri piloti. Però era una cosa che non aveva mai fatto nessuno e non sapevamo d ...