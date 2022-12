Coronavirus | il ministro Schillaci | ' Ancora mascherine negli ospedali e nelle Rsa'

Sky Tg24

Lo ha detto ildella Salute Orazio Schillaci in una intervista che andrà in onda questa sera a Zona Bianca su Rete 4.IlSzijjártó ha precisato che l'esecutivo magiaro comunque "ha stanziato 187 milioni di ... Una delle principali app statali di tracciamento del, la Communications Itinerary Card, ... Covid, news. Schillaci: "Mai messo in dubbio ruolo vaccini, ora fase responsabilità". LIVE E’ un atto di rispetto nei confronti dei più fragili». Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci in una intervista che andrà in onda questa sera a Zona Bianca su Rete 4.Decreto legge: cambiamenti su quarantene e tamponi per i positivi al Covid-19 , Ministro della Salute, ha annunciato che nei prossimi giorni è in arrivo ilche cambierà la… Leggi ...