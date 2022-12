Confusi la real comedy con 4 giovani protagonisti | dal 23 dicembre solo su RaiPlay

(Di martedì 13 dicembre 2022)è unache ha comequattro studenti universitari insieme nella stessa casa, ognuno con la sua storia, in cerca della propria identità.è il nuovo original diin boxset dal 23sulla piattaforma della Rai: si tratta di una unatutta da vivere per riconoscersi, confrontarsi e sorridere con i, 3 ragazze e 1 ragazzo: una serie che parla di loro e, nella quale i ventenni di oggi possono ritrovarsi, grazie ad un linguaggio, veloce, smart e contaminato da social network. Per lanciare la serie, e per conoscere meglio iinquilini della casa, da martedì 13saranno disponibili ...

Agenzia ANSA

' è unacomedy in 10 puntate, - ha ricordato Rocchi rivolta alla generazione Z, ma con un una sfida duplice "tutta da vivere per riconoscersi, confrontarsi e sorridere con i giovani ...Cristina Egger , una nobildonna che ha il titolo di Gran Dama dellaCasa Savoia ereditato ... In realtà non voleva dare del bugiardo ad Alessandro ma ha parlato di ricordi, di ... Confusi, 4 studenti dividono casa e cercano loro stessi Nicole si sveglia e la sua vita cambia, con il padre in fuga dalla Finanza, è costretta ad affittare le stanze per non perdere la casa: ecco che arrivano Maria Grazia, Stefania e Ludovico che si trova ...Una real comedy che parla dei ventenni di oggi: è Confusi, il nuovo original di RaiPlay in boxset dal 23 dicembre sulla piattaforma della Rai ...